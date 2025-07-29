Поисковики из Одинцова провели экспедицию в урочище Опарина Гора

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В выходные поисковые отряды «КитежЪ», «Азимут» и «Вымпел» провели экспедицию в районе урочища Опарина Гора Одинцовского округа. Ранее здесь во время разведки сводная поисковая группа обнаружила останки погибшего при обороне Москвы красноармейца.

В ходе работ в раскопе были обнаружены элементы солдатского снаряжения: эмалированная кружка, пряжки, шинельные крючки, ножны штыка и магазин от автоматической винтовки. Выявленные останки позволили уточнить количество павших бойцов — в братской могиле из оказалось минимум четверо.

«Археологический контекст захоронения остается сложным: яму пересекает кабельная траншея, на изначальный уровень грунта насыпан почти метровый слой песка, а в перемешанном грунте встречается керамика и металлические предметы деревенского быта», — сообщил командир поискового отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов.