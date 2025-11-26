Поисковики из Одинцова приняли участие во всероссийском слете

В Волгоградской области 23 ноября завершился VIII всероссийский слет молодежных поисковых отрядов «Поисковик 2025», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этом мероприятии Московскую область представил поисковый отряд «КитежЪ» из города Одинцово.

Масштабный слет проходил на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» и собрал участников со всей страны — порядка 150 поисковиков из 55 регионов России. В рамках мероприятия ребят распределили по смешанным командам — тем самым они смогли обменяться опытом с коллегами из разных регионов. Помогали в работе кураторы, в качестве которых выступили волонтеры и студенты-поисковики из Волгограда.

За три дня одинцовские ребята прошли насыщенную образовательную программу, которая включала лекции по археологической методике и щуповому поиску, работу с архивами и базами данных, медиапоиск и создание медиапроектов, знакомство с проектами Ассоциации студенческих поисковых отрядов. Важно добавить, что участники также посетили знаковые места героического Волгограда, побывали на Мамаевом Кургане и увидели презентацию настольной игры «Битва за Кавказ», направленной на популяризацию исторической памяти.