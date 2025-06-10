Поисковики из Одинцова приняли участие в экспедиции «Дальневосточный фронт»

Межрегиональная поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт 2025» на территории Сахалинской области завершилась. Масштабная операция, организованная в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2025», проходила с 19 мая по 3 июня 2025 года в Смирныховском районе. В ней приняли участие поисковики из Одинцова.

В мероприятии приняли участие более 70 специалистов из 25 регионов России, а также делегации из Республики Беларусь и Эстонской Республики. Среди участников был представитель одинцовского поискового отряда «КитежЪ» Тихон Порфирьев. Он представлял не только наш муниципалитет, но и Московскую область, и внес заметный вклад в проведение экспедиции.

Поисковые работы шли в местах боевых действий Южно-Сахалинской наступательной операции 1945 года. В ходе исследований на возвышенностях и в речных долинах, где проходили ожесточенные сражения за освобождение острова, были обнаружены останки четырёх военнослужащих Красной Армии. Личность одного из бойцов была установлена.

Торжественное захоронение останков погибших военнослужащих состоялось в селе Победино. Церемония прошла со всеми воинскими почестями.