Поисковики из Одинцова поучаствовали в экспедиции у деревни Власово

Одинцовские поисковики из трех отрядов — «КитежЪ», «Вымпел» и «Азимут» провели разведку территории в районе деревни Власово. Больше 20 человек, включая опытных поисковиков и стажеров, участвовали в мероприятии. Команда применяла современное оборудование и детально изучала архивное содержимое, такие как военные карты 1941 года и немецкая аэрофотосъемка 1942 года.

Период обследования составил около 12 километров, в ходе которого были исследованы три ключевых участка. Участники находили немецкие пулеметные и советские винтовочные гильзы, а также осколки мин и снарядов. Тем не менее, масштабных свидетельств боевых действий, таких как фортификационные сооружения или захоронения, выявлено не было. Это указывает на то, что в окрестностях Власово в конце 1941 года происходили лишь краткосрочные столкновения.

Все значимые находки были отправлены на экспертизу, а результаты внесены в общую базу поисковых работ Одинцовского округа. Стоит отметить, что участники разведки обнаружили ранее неизвестный курганный комплекс XIII века.