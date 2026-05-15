Поисковики из Одинцова нашли пулеметный колпак времен Великой Отечественной

Чтлены отряда «КитежЪ» обнаружили в окрестностях деревни Лапино противоосколочный пулеметный колпак. Редкая находка относится к периоду Битвы за Москву 1941 года.

Ориентировку на исторический артефакт дал местный житель. В ходе краеведческого мониторинга бывших оборонительных рубежей находку удалось локализовать.

Высокий берег реки Медвенки, на котором был установлен колпак, служил естественной преградой для возможного продвижения войск противника. Здесь в октябре 1941 года велось строительство одной из линий Московской зоны обороны. Железобетонный противоосколочный пулеметный колпак являлся на тот момент типовым оборонительным сооружением и предназначался для дополнительной защиты станкового пулемета и его боевого расчета.

На бывших линиях Московской зоны обороны, проходивших через территорию современного Одинцовского округа, такие находки становятся все большей редкостью. Поисковики исследуют эти исторические объекты и, при наличии угрозы сохранности, совместно с общественными организациями, учреждениями и администрацией принимают меры для их спасения и музеефикации.

Обнаруженный поисковиками подлинный военный артефакт времен Битвы за Москву, 85-летие которой страна отмечает в 2026 году, связанный с местной историей — значимый объект культурного наследия, подлежащий охране. Поисковики будут ходатайствовать о перемещении памятного объекта в одну из уличных тематических музейных экспозиций либо установке в качестве памятного знака на территории учреждения культуры или образовательного кластера.

