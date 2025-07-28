Поисковики из Лобни нашли артефакты времен Великой Отечественной войны

Волонтеры из Лобни провели поисковые работы в Калужской области. Им удалось обнаружить ценные артефакты.

В поездке поучаствовали члены отделения Ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и поискового отряда «Память» из Лобни. Они отправились в район города Юхнов.

Команде удалось найти личные вещи советских военных — саперную лопатку, противогаз, элементы одежды и обуви. Также они обнаружили противопехотное заграждение из колючей проволоки с привязанными к нему консервными банками протяженностью более двух километров.

Кроме того, ветераны-поисковики побывали на братских могилах и почтили память погибших воинов.

Отметим, что в поисковом отряде «Память» состоят 14 человек — это жители Лобни и других округов. Они регулярно участвуют в раскопках и занимаются увековечиванием памяти военнослужащих.