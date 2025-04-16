Поисковики из Химок стали участниками всероссийской «Вахты памяти»

Всего в открытии «Вахты памяти» приняли более 1100 человек со всей России.

«Для нас большая честь принимать участие в открытии нового поискового сезона. Для ребят такие площадки становятся местом для поиска единомышленников и новых друзей. Здесь они обмениваются опытом друг с другом», — подчеркнул руководитель военно-поискового отряда «Страж» отделения патриотического воспитания «Восход» Илья Дробышев.

Открытие «Вахты памяти» прошло в Подмосковье не случайно. Только за прошлый год поисковики Московской области провели более 380 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, из них 94 — в центральном регионе.

Всероссийскую акцию «Вахта Памяти — 2025» организовало Минобороны России совместно с Правительством Московской области при поддержке общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и Фонда содействия национальным проектам.