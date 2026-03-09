Поисковики и волонтеры продолжают искать пропавших детей в Звенигороде

В Звенигороде на Игнатьевской улице уже более суток работает оперативный штаб поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Поисковики и волонтеры пытаются найти троих детей, которые пропали 7 марта.

Днем седьмого марта ребята вышли погулять и не вернулись. Родители забеспокоились и позвонили в полицию. Благодаря записям с камер видеонаблюдения стало известно, что дети пошли в сторону Москвы-реки. Там был найден шарф одного из них, который опознала мать.

На поиски вышли сотрудники МЧС, Следственного комитета и волонтеры «ЛизаАлерт», всего зарегистрировано около 500 человек. Они обошли более 300 километров в поисках пропавших. Вертолетно-поисковый отряд «Ангел» и добровольцы с беспилотниками также помогают в поисках. Волонтеры водного направления из Санкт-Петербурга приедут 9 марта, чтобы обследовать акваторию.

Штаб «ЛизаАлерт» собрал волонтеров из Москвы, включая координаторов, картографов и связистов. Они эффективно работают, сменяя друг друга по необходимости. Местные жители приходят в штаб с продуктами или предлагают помощь, которую координаторы распределяют по задачам, связанным с поиском.

Среди добровольцев — Алексей Бодянский, который узнал о происшествии из местного чата и сразу начал помогать, оповещая соседей и собирая продукты. У Алексея четверо детей, и он хочет помочь в поиске пропавших ребят.

Администрация Звенигорода договорилась с владельцем местного заведения, чтобы волонтеры могли пользоваться теплым помещением и удобствами. Все продолжают надеяться, что дети живы.

Сотрудники МЧС предупреждают, что детям нельзя гулять по берегу реки, особенно там, где лед может быть тонким. Родителям советуют провести беседу с детьми и предостеречь от таких прогулок.