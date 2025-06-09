Поисковик из Одинцова поучаствовал в межрегиональной экспедиции на Сахалине

Участник поискового отряда «КитежЪ» Тихон Порфирьев получил возможность побывать на международной экспедиции. Юноша выступил не только от имени Одинцовского округа, но и от всей Московской области.
Поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт — 2025» проходила с 19 мая по третье июня в Смирныховском районе. Мероприятие объединило более 70 энтузиастов из 25 российских регионов, а также представителей из Белоруссии и Эстонии.
Поисковая группа трудилась в местах, где в 1945 году проходила Южно-Сахалинская наступательная операция. Были обнаружены останки четырех красноармейцев, удалось установить личность одного из них.
Церемония захоронения павших бойцов прошла в селе Победино. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поблагодарил участников за преданность делу, важный труд и сохранение исторической памяти.
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