Поисковая группа из Балашихи показала экспонаты мобильного музея в Ногинске

Центральная библиотека имени Пушкина в Богородском округе стала местом встречи с поисковой группой «Победа» из города Балашиха. Уже около 20 лет эти поисковики ведут работу в местах крупных сражений Великой Отечественной войны, разыскивая и поднимая из земли бойцов, пропавших без вести.

Командир группы Владимир Шульга подробно рассказал собравшимся о деятельности поисковиков. Он представил уникальные экспонаты мобильно-тактильного музея «Когда мы были на войне» — макеты оружия, обмундирование и личные вещи солдат, защищавших страну от фашизма.

На встрече также выступила заслуженная артистка Московской области Ирина Рыжакова. Ее проникновенное чтение стихов и прозы, а также исполнение песни «Молитва» Булата Окуджавы тронули сердца всех присутствующих. Гости из поискового отряда были приятно удивлены, что на встречу в библиотеку пришли представители разных поколений. Все с интересом прикасались к подлинным экспонатам военной эпохи, прикасаясь к истории.