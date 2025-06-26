Поиск подрядчиков для реконструкции Носовихинского шоссе начался в Подмосковье

В Подмосковье начали выбирать подрядчика для второго этапа реконструкции Носовихинского шоссе. В Минтрансе Московской области сообщили, что работы пройдут на участке от Железнодорожной станции до улицы Агрогородок в Балашихе.

«В рамках второго этапа предусмотрено расширение дороги до 4-6 полос движения и строительство 2двухподземных пешеходных переходов. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,1 километра. Для удобства и безопасности жителей предусмотрено устройство пешеходной зоны и установка шумозащитных экранов», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Проект планируют подготовить к осени 2026 года, а завершить строительство — в начале 2029 года. Ранее уже прошли конкурсные процедуры по первому этапу реконструкции, сейчас идет подписание контракта. Этот этап охватывает участок от Керамической улицы до Пролетарской — между станциями Ольгино и Железнодорожная. Здесь дорогу расширят до четырех полос, построят путепровод через ж/д пути, два подземных перехода и разворотные петли.

Благодаря реконструкции движение по Носовихинскому шоссе станет свободнее, а жители микрорайонов Керамик и Железнодорожный получат более безопасные и удобные условия для поездок.