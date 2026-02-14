Походная икона Ревельского полка вернулась в монастырь Можайского округа

Торжественная церемония передачи святыни состоялась 13 февраля в Спасо-Бородинском монастыре. Образ, 70 лет хранившийся в фондах музея-заповедника «Бородинское поле», вернулся в храм, освященный в 1820 году специально для этой иконы.

В мероприятии приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, архиепископ Красногорский и Одинцовский Фома, представители администрации, духовенства и жители. Директор музея-заповедника Игорь Корнеев передал икону настоятельнице монастыря игумении Серафиме, отметив, что теперь святыня вернулась туда, где ей и положено находиться.

История образа неразрывно связана с событиями Отечественной войны 1812 года. Генерал Александр Тучков передал икону своей супруге Маргарите перед Бородинским сражением, в котором погиб. Вскоре вдова основала на месте гибели мужа храм в честь этой полковой иконы.

Архиепископ Фома подчеркнул, что возвращение святыни произошло по благословению Патриарха, и теперь верующие смогут молиться перед ней о всех, кто отдал жизнь за Отечество. После внесения иконы в храм Спаса Нерукотворного состоялся крестный ход во Владимирский собор, где прошел благодарственный молебен.