Поход с ночевкой в лесу организовали для школьников в Богородском округе

В Богородском округе состоялся незабываемый поход, который оставил яркие впечатления у юных участников. Под чутким руководством опытных педагогов ребята из ЦОДВ «Горизонт» и «Школы безопасности» отправились в лес с ночевкой.
Маршрут проходил через живописные места: Полигон, Бабенки, СНТ «Весна» и вдоль реки Шерна. После пройденного пути участников похода ждали горячий чай и вкусный ужин, приготовленный на открытом огне. Треск дров в костре и песни под гитару создали атмосферу уюта и дружбы. В такие моменты ребята могли делиться историями, смеяться и просто наслаждаться обществом друг друга.
Для многих участников это был первый опыт ночевки в палатке «Зима». Поддерживая тепло у печки и заготавливая дрова, школьники учились работать в команде и заботиться друг о друге. Насыщенная программа похода подарила юным туристам множество приятных моментов. Этот поход стал ценным жизненным уроком, укрепившим дружеские связи и привнесшим в жизнь ребят новые эмоции.
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