Похитителя 42 пачек масла задержали в Люберцах

Фото: ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в кражах в Люберцах. Приезжий мужчина в возрасте 33 лет попытался похитить из магазина 42 пачки сливочного масла.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в одном из сетевых магазинов Люберец. На месте стражи порядка выяснили, что один из посетителей сложил в рюкзак более 20 пачек сливочного масла и направился к выходу, минуя кассу.

Похитителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Оказалось, что ранее мужчина таким же способом похитил столько же упаковок масла. Общий ущерб торговой сети составил около 30 тысяч рублей.

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