Погода в Московской области: жара и предупреждение о пожарной опасности

В ближайшие дни в Московской области сохранится жаркая погода. Днем температура поднимется до плюс 27–33 градусов, а ночью будет колебаться между плюс 16 и плюс 19 градусами. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Лесохозяйственные службы обращают внимание на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 4 августа возгораний на территории гослесфонда не зафиксировано. Однако 5 августа на большей части территории ожидается II класс пожарной опасности, а в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс. 6 и 7 августа на всей территории Московской области прогнозируется III класс пожарной опасности.