Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 2 мая

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от +5 до +11 градусов днем и от -1 до +4 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а вероятность осадков оценивается как низкая.

Если в этот день солнце взойдет ясно, то, согласно народным приметам, лето будет сухим, а если через тучи — дождливым.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 29 апреля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. С 30 апреля по 2 мая на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.