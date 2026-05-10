Погода и пожарная безопасность в Московской области

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от +8 до +18 градусов днем и от +2 до +10 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и локальные дожди.

Существует народная примета: если береза распускает листья раньше ольхи, клена и тополя, то лето будет солнечным и сухим. В противном случае ожидается мокрое и холодное лето.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 9 мая на территории гослесфонда возгораний не зафиксировано. На 10, 11 и 12 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, за исключением отдельных лесничеств, где прогнозируется II и III классы.

