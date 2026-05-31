Погода и пожарная безопасность в Московской области

В ближайшие дни ожидается температура от +15 до +21 градуса днем и от +3 до +13 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков.

Важно помнить, что при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 30 мая возгораний на территории гослесфонда не зафиксировано.

С 31 мая по 2 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах 31 мая прогнозируется I класс пожарной опасности.

