Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 30 мая
В ближайшие дни температура воздуха составит от +8 до +16 градусов днем и от +4 до +8 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди.
Есть народная примета: если на прудах появились листья кувшинки, то заморозки скоро закончатся.
Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо сразу сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
По информации пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 28 мая на территории гослесфонда возгораний не зафиксировано.
Пожарная опасность в регионе оценивается следующим образом:
- 29 мая на большей части территории ожидается первый класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — второй, в Ногинском — третий;
- 30 мая на большей части территории также ожидается первый класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — второй, в Ногинском — третий;
- 31 мая на большей части территории прогнозируется второй класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — первый класс, в Ногинском — третий.