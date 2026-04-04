Погода и классы пожарной опасности в Подмосковье на ближайшие дни

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от плюс 9 до 13 градусов Цельсия днем и от 0 до плюс 5 градусов ночью. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами возможны дожди.

Если небосвод выглядит мутноватым и волнистым, покрывается мелкими облаками — это признак плохой погоды, заметили наши предки.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 3 апреля на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

4 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах — I класс, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском и Подольском — III класс.

5 и 6 апреля на большей части территории Московской области также ожидается II класс пожарной опасности, однако в некоторых лесничествах классы могут меняться.