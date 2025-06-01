Поездку в Селятино в Наро-Фоминске организовали для ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Матвеевна Власенко посетила деревню Селятино в Наро-Фоминске. Она проживала в этом населенном пункте более 30 лет.

Сейчас 100-летняя участница Великой Отечественной войны живет в Калужской области, но более 30 лет провела в Селятине. С этими местами ее связывает работа в тресте «Гидромонтаж», общественная деятельность и личная жизнь. На визит в деревню она решилась после 15-летнего перерыва.

«Встретили нас в Селятине очень хорошо, показали все, что нам хотелось видеть. Мы признательны руководству треста „Гидромонтаж“ и всем сотрудникам, которые с нами участвовали», — поделилась ветеран Мария Власенко.