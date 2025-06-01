Поездку в Селятино в Наро-Фоминске организовали для ветерана Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Матвеевна Власенко посетила деревню Селятино в Наро-Фоминске. Она проживала в этом населенном пункте более 30 лет.
Сейчас 100-летняя участница Великой Отечественной войны живет в Калужской области, но более 30 лет провела в Селятине. С этими местами ее связывает работа в тресте «Гидромонтаж», общественная деятельность и личная жизнь. На визит в деревню она решилась после 15-летнего перерыва.
«Встретили нас в Селятине очень хорошо, показали все, что нам хотелось видеть. Мы признательны руководству треста „Гидромонтаж“ и всем сотрудникам, которые с нами участвовали», — поделилась ветеран Мария Власенко.
Местные краеведы провели для Марии Матвеевны и всей делегации Калужской области подробные экскурсии по местам боевой и трудовой славы. Гости возложили цветы к памятнику неизвестному летчику и мемориалу ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
«Трест „Гидромонтаж“ поздравлял Марию Матвеевну со 100-летним и пригласил в гости, на что она откликнулась и нас посетила. Мы гордимся, что нас посещают такие важные люди. Есть, с кого брать пример молодым», — сказал начальник территориального управления Владимир Матвеев.
Гости посетили экспозицию треста в зале воинской славы, а после делегация отправилась в парк «Патриот» в соседнюю Кубинку.