Поезда ЦППК перейдут на новое расписание с 15 декабря

Поезда Московского транспортного узла перейдут на новое расписание с 15 декабря. Электрички МЦД-1 и МЦД-2 ускорятся, интервалы между рейсами сократятся, а время отправления и прибытия станет более удобным.

Дальние поезда Савеловского направления ускорятся, поезда МЦД-2 тоже будут курсировать на пять минут быстрее.

Оптимизированы отправление последнего поезда из Волоколамска и интервал между поездами из Шаховской по рабочим дням в сторону Москвы. Организованы удобные пересадки из Шаховской на дизель-поезда до Ржева и обратно.

На Казанском направлении назначен новый экспресс из Голутвина, оптимизировано время отправления некоторых поездов. Назначен дополнительный рейс от Егорьевска-2, скорректировано движение до станции Черусти и режим следования ряда поездов по станции Люберцы-1.

На Киевском и Горьковском направлениях некоторые поезда и экспрессы стали ходить быстрее, время их отправления скорректировано. Изменилось время отправления электричек между Москвой и станцией Нара, станцией Петушки, Апрелевкой и станцией Фрязино.

На Павелецком направлении по выходным назначены два рейса экспрессов Москва — Узуново. На станции Узуново восстановлена пересадка на рейс до Рязани-1.

На некоторых станциях Ярославского направления сократили время хода поездов вне часа пик.

Узнать о новом расписании поездов более подробно можно на сайте ЦППК.