Поезда повышенной комфортности «Иволга 4.0» стали ходить до Сергиева Посада

Составы самого современного пригородного пассажирского поезда в России начали движение по Ярославскому направлению. Поезда будут доезжать до Сергиева Посада.

Большую работу для этого проделал депутат Государственной думы Сергей Пахомов. Вместе с главой Сергиево-Посадского округа Оксаной Ерохановой парламентарий вел переговоры с представителями РЖД и ЦППК.

Перед началом регулярных рейсов «Иволги» была проведена техническая обкатка составов без пассажиров. Всего до 2030 года на Ярославское направление будет поставлено 92 поезда, благодаря чему удастся полностью обновить парк и сократить средний возраст подвижного состава более чем в пять раз — до трех лет.

Поезда «Иволга» могут развивать скорость движения до 160 километров в час. Составы оснащены эргономичными сидениями, кондиционером и умной системой обогрева, зонами для провоза велосипедов, зарядками для телефонов и другими удобствами, в том числе для маломобильных пассажиров.