Поезда МЖД подготовили к летнему пожароопасному периоду

Московская железная дорога подготовила к работе 28 пожарных поездов. Они будут задействованы для тушения возгораний вблизи железнодорожных путей в летний пожароопасный период.

Все пожарные поезда отремонтировали, а запасы огнетушащих веществ и пенообразователя пополнили. В случае возникновения пожаров специалистов снабдили запасом продуктов питания и бутилированной питьевой водой на три дня автономной работы.

При жаркой и сухой погоде в непосредственной близости от железнодорожных путей поезда будут переводить в режим повышенной готовности.

Ежедневно на дежурство выходят 135 сотрудников. В составе пожарного поезда имеется вагонно-насосная станция для перевозки работников, пожарно-технического оборудования, мотопомпы и цистерны-водохранилища. Мотопомпы обеспечивают напор струи воды или пены на расстояние до 1,5 километра от места пожара. Цистерны оснащены электронными датчиками для контроля температуры и уровня наполняемости водой.

С начала 2024 года пожарные поезда Московской железной дороги выезжали 108 раз. Специалисты тушили пожары, а также оказывали помощь сотрудникам МЧС в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».