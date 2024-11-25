Поезда Ленинградского направления начнут ходить по новому графику с декабря

С 15 декабря изменится график движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Новое расписание на 2024/2025 год включает 253 пары поездов в будни и 258 пар по выходным на линии МЦД-3 Москва — Зеленоград-Крюково — Москва. Некоторые электропоезда будут отправляться и прибывать в новое время.

Пассажирам напоминают, что узнать обновленное расписание можно на станциях, сайте МТППК в разделе «Пассажирам» и в приложении «РЖД Пассажирам».