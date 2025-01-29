Поэты из Богородского округа приняли участие в мастер-классе по технике речи

Мастер-класс по технике речи для поэтов, выступающих на публике, прошел в Богородском округе. Встреча состоялась в Центральной библиотеке имени Александра Пушкина в рамках творческой мастерской «Стиховаренье».

Театральный режиссер и педагог Ногинской детской школы искусств Светлана Аникина, которая сама много лет читала стихи со сцены и обучала этому своих учеников, поделилась секретами мастерства. Она рассказала самое важное и интересное о том, как работать над артикуляцией. Особое внимание уделили актуальной теме снятия зажимов во время выступления.

Педагог также показала множество упражнений и приемов, которые участники сразу начали применять на практике. Не все задания давались легко, но поэты старались и в итоге успешно справились со всеми задачами.

После мастер-класса участники пообщались за чашкой чая, поделились недавно написанными стихами и песнями, а также творческими планами на ближайшее время.