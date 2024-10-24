Поэтический вечер в память о жертвах войн прошел в библиотеке в Лобне

Вечер поэзии, посвященный памяти погибших во всех войнах, состоялся в Краснополянской библиотеке в Лобне. Участие в мероприятии приняли ребята из школы № 6.

Праздник белых журавлей как день памяти жертв войн впервые предложил отмечать знаменитый поэт Расул Гамзатов. Сначала 22 октября стало памятным днем в Дагестане, а затем примеру республики последовали другие российские регионы.

На вечере школьникам рассказали об истории Дня белых журавлей. Ребята услышали песню «Журавли» на стихи Расула Гамзатова, в которой полет белых птиц стал символом возрождения. В исполнении Людмилы Чекуриной и Натальи Батовой из литературного клуба «Слова и звуки» прозвучали произведения погибших на поле боя поэтов Михаила Кульчицкого и Павла Когана.

В завершение мероприятия для учащихся приготовили интересную и познавательную викторину.

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