Поэтический вечер прошел в лицее № 21 в Химках

Творческая встреча была приурочена к юбилеям произведений Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим» и Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя». Мероприятие организовали в лицее № 21 городского округа Химки.

Участникам встречи рассказали, что Владимир Высоцкий написал стихотворение о потере боевого товарища в 1969 году. Тогда шли съемки фильма «Сыновья уходят в бой» режиссера Виктора Турова. Песня на стихи русского поэта стала главной темой кинокартины.

«Наши любимые песни военных лет — общая память нескольких поколений и наше единство. Эти мелодии и стихи помогают лучше понять и события того времени, и чувства людей, на долю которых выпали тяжкие испытания», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Спикеры также отметили, что Булат Окуджава ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Вспоминая опыт боевого ранения, в 1970 году музыкант и поэт написал «Нам нужна одна победа» для фильма «Белорусский вокзал».

«Герои произведения Окуджавы — простые солдаты, сохранившие доброту, надежду и веру. Они сражаются ради того, чтобы победить и вернуться к родным и близким. Высоцкий же рассказывает о настоящих людях, сильных и мужественных воинах», — рассказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Отметим, что 21 ноября в Сходненской детской школе искусств провели музыкальную творческую программа, посвященную поэтам и их стихах о Великой Отечественной войне.

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