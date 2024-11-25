Поэтический вечер прошел в лицее № 21 в Химках
Творческая встреча была приурочена к юбилеям произведений Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим» и Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя». Мероприятие организовали в лицее № 21 городского округа Химки.
Участникам встречи рассказали, что Владимир Высоцкий написал стихотворение о потере боевого товарища в 1969 году. Тогда шли съемки фильма «Сыновья уходят в бой» режиссера Виктора Турова. Песня на стихи русского поэта стала главной темой кинокартины.
«Наши любимые песни военных лет — общая память нескольких поколений и наше единство. Эти мелодии и стихи помогают лучше понять и события того времени, и чувства людей, на долю которых выпали тяжкие испытания», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.
Спикеры также отметили, что Булат Окуджава ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Вспоминая опыт боевого ранения, в 1970 году музыкант и поэт написал «Нам нужна одна победа» для фильма «Белорусский вокзал».
«Герои произведения Окуджавы — простые солдаты, сохранившие доброту, надежду и веру. Они сражаются ради того, чтобы победить и вернуться к родным и близким. Высоцкий же рассказывает о настоящих людях, сильных и мужественных воинах», — рассказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
Отметим, что 21 ноября в Сходненской детской школе искусств провели музыкальную творческую программа, посвященную поэтам и их стихах о Великой Отечественной войне.
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