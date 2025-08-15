Поэтический вечер прошел в усадьбе «Белая Дача» в Котельниках

Молодогвардейцы городского округа Котельники провели поэтический вечер в рамках праздничной программы «Благовест». Мероприятие прошло на территории усадьбы «Белая Дача» и было приурочено к дню рождения цесаревича Алексея, сына императора Николая II.

Вечер был посвящен поэзии Серебряного века и поэтам‑современникам последнего монарха: звучали стихи Сергея Есенина, Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Александра Блока и других авторов той эпохи.

Программа поэтической встречи состояла из двух частей: сначала участники читали выбранные ими произведения, затем по очереди зачитывали стихотворения, открывая книгу на случайной странице. Организаторы отметили, что такие форматы помогают по‑новому взглянуть на творчество классиков.

Помимо вечера поэзии в рамках «Благовеста» гостям предложили познавательные мастер‑классы для всех возрастов, тематические лекции о истории царской семьи и концерт классической музыки в исполнении профессионального коллектива.