Поэтический вечер прошел в школе «Наши традиции» в Воскресенске

Литературно-музыкальный час «Жизнь в стихах и песнях» провели для учеников средней школы «Наши традиции». Мероприятие было посвящено поэтам, которые жили в Воскресенске.

Жизнь и творчество Константина Ваншенкина и Инны Гофф тесно связаны с воскресенской землей. Оба поэта известны своими произведениями, которые вошли в золотой фонд советской песни.

Русская и советская поэтесса, прозаик Инна Гофф известна как автор популярных песен и романсов «Русское поле», «Август», «Когда разлюбишь ты», «Ты меня пожалей» и другие. Она родилась 24 октября 1928 года и прожила интересную, хоть и не очень долгую жизнь.

Первый творческий успех пришел к Гофф в 1950 году, когда ее повесть «Я — тайга» отметили на первом всесоюзном конкурсе. Но народную любовь и славу поэтесса обрела после того, как на основе ее лирики родились популярные песни и романсы.

На стихи супруга Инны Гофф, Константина Ваншенкина, написана песни «Я люблю тебя, жизнь», «Как провожают пароходы», «Алеша» и многие другие.

Несколько лет поэты жили в Воскресенске. В 2007 году именем Инны Гофф назвали одну из улиц, где на доме № 4 установили мемориальную табличку.

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