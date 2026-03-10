Поэтический вечер прошел в Раменском

Идея организовать подобную встречу появилась еще осенью.

Руководитель театральных коллективов дворца культуры Анна Тушина рассказала, что задумка возникла из желания создать душевную и теплую атмосферу для разговора о литературе. В округе уже проходят подобные выступления, в том числе и юмористические, но в этот раз организаторы хотели привлечь людей к высокому искусству, потому что творчество, по их словам, должно учить.

Проявить себя в этом жанре мог любой желающий, главное — сделать это просто и с душой. Так, десятиклассник Глеб Молчанов прочитал не только работы русских классиков, но и представил зрителям свое авторство.

Юноша признался, что писать стихи — его кредо. Он отметил, что написал около 60 стихотворений, и поделился противоречием: во время репетиций он бывает застенчивым и иногда запинается, но когда выходит на сцену, в душе словно загорается огонь. Молодой человек считает, что лирику можно исполнить двумя способами — либо хорошо, либо никак.

Теперь открытый микрофон будет проводиться каждый первый вторник месяца, чтобы как можно больше людей смогли себя проявить.