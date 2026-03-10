Поэтический вечер прошел в Раменском
Первый открытый литературный микрофон «Я читаю» состоялся во дворце культуры «Сатурн». Мероприятие на тему «Весна, любовь, театр» объединило более 10 чтецов.
Идея организовать подобную встречу появилась еще осенью.
Руководитель театральных коллективов дворца культуры Анна Тушина рассказала, что задумка возникла из желания создать душевную и теплую атмосферу для разговора о литературе. В округе уже проходят подобные выступления, в том числе и юмористические, но в этот раз организаторы хотели привлечь людей к высокому искусству, потому что творчество, по их словам, должно учить.
Проявить себя в этом жанре мог любой желающий, главное — сделать это просто и с душой. Так, десятиклассник Глеб Молчанов прочитал не только работы русских классиков, но и представил зрителям свое авторство.
Юноша признался, что писать стихи — его кредо. Он отметил, что написал около 60 стихотворений, и поделился противоречием: во время репетиций он бывает застенчивым и иногда запинается, но когда выходит на сцену, в душе словно загорается огонь. Молодой человек считает, что лирику можно исполнить двумя способами — либо хорошо, либо никак.
Теперь открытый микрофон будет проводиться каждый первый вторник месяца, чтобы как можно больше людей смогли себя проявить.