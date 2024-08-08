Поэтический вечер прошел в парке «Сосенки» в Видном
Учащиеся школ и творческих студий Видного поучаствовали в поэтическом вечере в парке «Сосенки». Там прозвучали стихотворения Александра Пушкина, а также поэтов Серебряного века.
Мероприятие организовали активисты местного отделения «Движение Первых». Школьники округа рассказывали на сцене стихотворения и басни.
«Отозвались ребята, интересующиеся поэзией, которым нравится выступать на сцене. Ребята, которые ждут возможности снова и снова попробовать себя в амплуа актера и показать свои таланты миру», — сказала председатель совета местного отделения общественной организации «Движение Первых» Ксения Жукова.
Проведение поэтических вечеров решили сделать в городе традиционным.
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