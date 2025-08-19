Поэтический вечер прошел в парке имени Олега Степанова в Серпухове

Мероприятие организовали активисты молодежных организаций городского округа Серпухов совместно с командой МАУК «Парки Серпухова». Вечер стихов объединил юных жителей муниципалитета, а также поэтов и музыкантов.

К камерному концерту на свежем воздухе присоединялись и случайные прохожие. Участниками мероприятия стали как взрослые, так и дети, начинающие и профессиональные стихотворцы и просто люди, любящие поэзию. Каждый смог продемонстрировать свои таланты на мероприятии, который провели в формате открытого микрофона.

Такие события не только развивают культурную жизнь городского округа Серпухов, но и сплачивают людей разных возрастов и интересов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.