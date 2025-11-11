Поэтический вечер к юбилею Есенина прошел в Воскресенске

Мероприятия для участников губернаторской программы «Активное долголетие» регулярно устраивают в городском округе. Так, во Дворце культуры «Юбилейный» состоялся поэтический вечер «Я сердцем никогда не лгу», посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Встреча собрала участников любительского объединения «Время жить», которым руководит Елена Кижаева. Со сцены прозвучали произведения великого русского поэта о Родине, любви, дружбе, смысле жизни. Для зрителей выступили солисты вокальной студии «Иван да Марья», актриса театра и кино, преподаватель театральных дисциплин Алла Артамонова, исполнители авторских песен и стихов Михаил Гудков и Анатолий Вишня.

Еще один тематический вечер «Красна изба пирогами» провели для «долголетов» в клубе «В гостях у Самоваровны» в Центре культуры и досуга «Москворецкий». Участники делились рецептами пирогов, кулебяк, курников и расстегаев, а также отгадывали загадки, вспоминали пословицы о пирогах, отвечали на вопросы сказочной викторины, участвовали в песенном и танцевальном конкурсах. По традиции всех угостили горячим ароматным чаем и сладостями.