Поэтический марафон прошел в Центральной библиотеке Ногинска
4 июня в Центральной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина города Ногинск состоялся поэтический марафон «Союз волшебных звуков», который объединил любителей пушкинской поэзии всех поколений. Участники читали вслух проникновенные строки Александра Сергеевича, произведения других поэтов, посвященные Пушкину, а также стихотворения собственного сочинения.
Аудитория поддерживала аплодисментами яркие и талантливые выступления юных чтецов — Всеволода Спирина, Веры Ковалевой, Веры Опрышко, Ирины Промысловой и Варвары Фединой. Своими стихами, навеянными творчеством Пушкина, поделился поэт, участник ЛИТО «Лира» Николай Шимко.
В атмосферу пушкинской эпохи гостей погрузили прекрасные романсы из кинофильма «Станционный смотритель», которые исполнила очаровательная Ксения Кирсанова. А педагог театрального отделения Ногинской детской школы искусств Светлана Аникина мастерски прочитала наизусть свой любимый отрывок из «Евгения Онегина».
В рамках поэтического марафона также состоялось награждение участников творческого конкурса «Поздравь любимую библиотеку!», приуроченного к Общероссийскому дню библиотек. Победителей поздравила директор Центральной библиотеки Елена Пронина, вручив детям и взрослым благодарственные письма, сладкие подарки и замечательные книги.