Поэтический конкурс прошел в лицее в Лобне

Участие в традиционном мероприятии «Поэтическая гостиная» приняло более 70 школьников из разных образовательных учреждений городского округа. Ребята декламировали стихи на разных иностранных языках.

Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли преподаватели иностранных языков из школ Лобни. Ребята отлично справились с непростой задачей — им было нужно не только выучить текст, но и передать красоту звучания, продемонстрировать безупречное произношение и глубокое понимание смысла произведения.

В исполнении школьников прозвучала как поэтическая классика — от сонетов Шекспира и отрывков из «Ромео и Джульетты» до стихов Байрона и баллад Генриха Гейне, так и переводы на английский и немецкий языки произведений Александра Пушкина и Сергея Есенина. Особое место в программе заняло ставшее символом французского Сопротивления стихотворение-гимн Поля Элюара.

Организаторы конкурса поблагодарили педагогов за хорошую подготовку участников, которые показали искреннюю любовь к поэзии и иностранным языкам.