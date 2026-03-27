Поэтический конкурс прошел в Ногинске

Золотые страницы отечественной классики звучали из уст талантливых молодых исполнителей в Ногинском филиале Государственного университета просвещения. В состав жюри «Открытого поэтического микрофона» вошли преподаватели филиала, а также приглашенные гости — представители Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина.

Экспертам предстояло оценить разнообразие конкурсной программы. Участники представили вниманию зрителей и жюри произведения разных жанров и эпох: от классики Серебряного века до философской и любовной лирики.

Студенты читали стихи и прозу отечественных поэтов и произведения собственного сочинения. Звучали стихи Цветаевой, Ахматовой, Гумилева, Гиппиус, Есенина. Жюри особо отметило выступление студентки первого курса Мадины Киреевой, прочитавшей знаменитое письмо Татьяны к Онегину. От Центральной библиотеки девушке подарили томик сонетов Шекспира.

Эмоциональное выступление Никиты Соловьева не оставило равнодушными не только членов жюри, но и всех участников мероприятия. Его отрывок из рассказа Михаила Зощенко «Аристократка» вызвал бурные аплодисменты всего зала.

По итогам конкурса чтецов в номинации «Поэзия Серебряного века» победителем стала София Савичева, а в номинации «Поэзия XIX века» первое место заняла Татьяна Попова. В номинации «Детская поэзия» лучшей была Виктория Филатова, в номинации «Проза» — Никита Соловьев. В номинации «Поэзия собственного сочинения» победила Мария Царькова.