Поэтесса в Лобне посвятила стихи хоккеистам команды «Крылья»
Ирина Васильева работает вахтером в Ледовом дворце в Лобне. Она совмещает служебные обязанности с написанием стихов. Недавно она посвятила свое сочинение хоккеистам команды «Крылья».
Ирина Васильева переехала в Лобню недавно и сразу полюбила этот город, новое место работы и воспитанников Ледового дворца.
«Как мы только заехали — вывеска такая: Лобня — город любящих сердец. Значит, мне здесь понравится. Собственно, так и есть. У меня характер, как у психолога, я вдохновляю их, сама от них тоже получаю. У меня даже есть любимая команда „Крылья“. Мамочки вот на тренировку приводят детей утром рано. Я пишу на листочках и раздаю для настроения. Им нравится», — сказала Ирина Васильева.
Родители, бабушки и дедушки юных хоккеистов делятся ее стихами с друзьями и знакомыми, публикуют в социальных сетях.
«Хорошие стихи, мне понравились. Женщина такая симпатичная, и стихи такие же», — сказал Юрий Бухарин.
Юные хоккеисты из лобненских «Крыльев» успешно выступают на первенствах Москвы и Московской области. Они не раз доказывали, что достойны призовых мест и медалей, а Ирина Васильева посвящает их достижениям стихи.
«Очень нравится, видели ее стихи, читаем. Если с душой написано, интересно их читать», — поделился хоккеист команды «Крылья» Артемий Скоробогатов.
Увлечение Ирины поддерживает ее супруг — участник СВО Олег Попов.
«Ее стихи нас подбадривают, поддерживают, Я сам в отпуске нахожусь по ранению пока. Такие стихи вообще очень положительно влияют на нас», — сказал участник СВО, супруг Ирины Васильевой Олег Попов.
Новый цикл, посвященный защитникам Родины, найдет отклик у читателей, которые почувствуют доброту и душевность. Ирина Васильева доказывает, что талант живет в каждом, независимо от профессии.