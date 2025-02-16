Поэтесса в Лобне посвятила стихи хоккеистам команды «Крылья»

Ирина Васильева работает вахтером в Ледовом дворце в Лобне. Она совмещает служебные обязанности с написанием стихов. Недавно она посвятила свое сочинение хоккеистам команды «Крылья».

Ирина Васильева переехала в Лобню недавно и сразу полюбила этот город, новое место работы и воспитанников Ледового дворца.

«Как мы только заехали — вывеска такая: Лобня — город любящих сердец. Значит, мне здесь понравится. Собственно, так и есть. У меня характер, как у психолога, я вдохновляю их, сама от них тоже получаю. У меня даже есть любимая команда „Крылья“. Мамочки вот на тренировку приводят детей утром рано. Я пишу на листочках и раздаю для настроения. Им нравится», — сказала Ирина Васильева.

Родители, бабушки и дедушки юных хоккеистов делятся ее стихами с друзьями и знакомыми, публикуют в социальных сетях.

«Хорошие стихи, мне понравились. Женщина такая симпатичная, и стихи такие же», — сказал Юрий Бухарин.