Поэтесса из Серпухова выиграла серебро на конкурсе «Муза Новороссии»

Серпуховская поэтесса Наталия Силаева представила свой талант на всероссийском уровне, завоевав серебряную медаль на XII фестивале-конкурсе «Муза Новороссии». Она заняла второе место в номинации «Гражданская и духовно-философская поэзия», среди авторов в возрасте от 19 до 35 лет.

Фестиваль, который стал платформой для обмена творческими идеями современных поэтов, прошел в Краснодоне.

«Данное событие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, что подчеркивает его значимость и масштаб. Из 240 участников со всей страны жюри выбрало самых талантливых поэтов, чьи произведения отражают актуальные темы и создают связи между различными регионами России. Церемония награждения стала настоящим праздником для всех любителей поэзии», — отметили организаторы.

Лауреаты получили дипломы, почетные грамоты и разнообразные подарки — сборники стихотворений и памятные сувениры.