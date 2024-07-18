Поэтесса и журналист Ольга Безрукова посетила с мотопробегом Солнечногорск

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В рамках проекта «В Год семьи — дорогами России» Солнечногорск и поселок Андреевка посетила поэтесса и журналист Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Ольга Безрукова. Девушка едет на мотоцикле через всю Россию. Мотопробег, организованный «Союзом отцов России», стартовал в Чите 1 июня.

Путешественница из Забайкалья едет по России, для того чтобы познакомиться с людьми, природой и культурой городов. О разных семьях и их проектах, о которых Ольга узнает в пути, она и команда «Союза отцов» рассказывают в своем телеграм-канале. Путешественники преодолели уже более 6000 километров и посетили 40 городов, в которых открыты региональные отделения организации «Союз отцов».

В Андреевке Ольга побывала в Доме культуры и Спасском храме. О культурно-просветительской деятельности и волонтерстве журналисту рассказали в благотворительном фонде «Люди, меняющие мир».

Экскурсию по Музейно-выставочному центру «Путевой дворец» гостье из Забайкалья провели в Солнечногорске. После девушка поехала на озеро Сенеж. Вместе с Ольгой Безруковой достопримечательности муниципалитета посетил депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Николай Трофимов.

«Мы привлекаем внимание людей к проблемам традиционных ценностей. Семьи делятся с нами советами крепкого брака на примере своей жизни. По каждому городу, региону делаем ролики, освещаем деятельность местных отделений. Там везде есть активные отцы, которые реализуют проекты. Как правило, все начинается с решения своих проблем, а затем успешный опыт распространяют для всех, кому это важно. Так, например, мы побывали в реабилитационных центрах для детей в Казани, спортивных клубах в Новосибирске, семейных арт-мастерских в Твери», — рассказала Ольга Безрукова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Впереди у путешественницы еще половина пути. Завершить мотопробег девушка планирует 1 сентября в Чите.

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