Поэтапный запуск отопления начнут в Химках на следующей неделе

В Химках с 22 сентября начнется поэтапный запуск отопления. По рекомендациям Минэнерго процесс должен полностью завершиться к октябрю.

Перевод сетей с летнего на зимний режим — масштабная и технически сложная операция. Специалисты ООО «ТСК Мосэнерго» переведут на зимний режим более 1,4 тысячи жилых домов и 101 центральный тепловой пункт, а также изменят положение около 50 000 запорных задвижек.

Тепло будет подаваться поэтапно: сначала подключат социальные учреждения — поликлиники, детские сады и школы, затем начнется подача в жилые дома и другие объекты. По очередному подключению домов обеспечивают стабильность и безопасность работы сети: плавно повышается нагрузка на котельное оборудование и тепловые пункты, постепенно увеличивается циркуляция и температура теплоносителя в трубах.

Система теплоснабжения Химок будет полностью переведена на зимний режим, и тепло придет во все квартиры до 1 октября 2025 года.

По вопросам подачи тепла можно обращаться по телефонам: ООО «ТСК Мосэнерго»: +7 495 276-95-59, +7 (495) 225-14-33.

Горячая линия администрации: +7 (495) 793-01-01.