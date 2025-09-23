Поэтапный запуск отопления начался в Павлово-Посадском округе

С 22 сентября стартовал поэтапный пуск тепла, которое в первую очередь начнет поступать в социальные учреждения муниципалитета — школы, детские сады, больницы, а также в учреждения культуры и спорта. Одновременно с этим коммунальные службы приступают к запуску отопления и в многоквартирных домах.

На данный момент 27 котельных уже запущены по горячему водоснабжению, по отоплению идет заполнение сетей. Уже с 23 сентября запустят еще 15 сезонных котельных. К 24 сентября тепло должно появиться во всех многоквартирных домах.

Глава городского округа Денис Семенов напомнил, что запуск отопления — сложный технологический процесс, который включает в себя подготовку и постепенное заполнение систем. «На это требуется определенное время, поэтому я прошу всех отнестись к этому с пониманием и проявить немного терпения. Обеспечить теплом всех без исключения жителей — наша самая главная задача на ближайшее время», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

В связи с реконструкцией участков тепловых сетей через реку Клязьма с 08:00 23 сентября до 20:00 25 сентября будет ограничена подача горячей воды в домах 3 и 4 по улице Вокзальная, в доме 9 по улице Чапаева в Павловском Посаде. В Электрогорске запуск тепла сопровождается временным ограничением подачи горячей воды для проведения необходимых работ, которые завершат к 25 сентября.