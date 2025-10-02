Поэтапный пуск тепла в многоквартирные дома завершат в Одинцове в октябре

Пробные топки в Одинцовском округе стартовали в середине сентября и длились около недели. Первым отопление было включено на социальных объектах — в школах и детских садах, больницах и поликлиниках.

Пробные топки — это обязательный этап проверки готовности теплоснабжающего хозяйства к отопительному сезону. Они являются логическим завершением системной работы, которая велась все лето: на тепловых сетях проводились гидравлические испытания, на всех котельных — планово-предупредительный ремонт, а на ряде объектов — комплексная модернизация оборудования.

Всего в Московской области работает 2776 котельных. Процесс пробных топок длился до 26 сентября. По информации регионального Минэнерго особенностью контроля в этом году стало активное использование цифровых систем, а также привлечение к проверкам общественности.

К мониторингу ситуации в жилых домах также подключаются специалисты Минчистоты и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.