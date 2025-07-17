Поэт Анатолий Барков выпустил книгу об освобождении Волоколамска в 1941 году

Поэт из Волоколамкого округа Анатолий Барков выпустил новую книгу об освобождении Волоколамска в годы Великой Отечественной войны. Он включил в издание рассказы, очерки и стихи.

В книге «На корабле памяти» рассказано о судьбе Волоколамска во время оккупации и после освобождения. На страницах — личные воспоминания родственников и друзей. Поэт также поведал о судьбах товарищей и жителей муниципалитета.

«Эту книгу я давно мечтал написать, но все не находилось времени. В ней я постарался донести до читателей правду о тех страшных событиях, показать, как на самом деле жили и выживали люди в те годы. Это книга о волоколамской земле, которая пережила много невзгод и испытаний, но победила», — отмечает автор.

Тираж книги — 300 экземпляров. Часть из них направят в библиотеки, образовательные учреждения и музеи. Это позволит читателям познакомиться с новой работой автора. Книгу также передали главе округа Наталье Козловой.