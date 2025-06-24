Подземный пешеходный переход построят у станции Быково в Раменском к 2026 году

Подземный пешеходный переход между станциями Быково и Удельной построят в Раменском в третьем квартале 2026 года. Он соединит Южный проспект и Интернациональную улицу, а также обеспечит безопасный путь для жителей.

В региональном Минтрансе отметили, что готовность объекта уже превысила 20%. Строители приступили к продавливанию третьей секции тоннельной части

«Завершить работы по устройству конструкций подземной части перехода планируется в августе 2025 года, затем начнется внутренняя отделка. Еще две секции будут обустроены открытым способом со стороны Южного проспекта и улицы Интернациональной», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Тоннель протяженностью 50 метров оборудуют для удобства инвалидов и пожилых. Рядом обустроят пешеходную зону. Полностью объект сдадут в третьем квартале 2026 года.

Переход строят в рамках развития транспортной инфраструктуры МЦД-3. В декабре 2024 года в этом же районе открыли путепровод между Южным проспектом и Леволинейной улицей, который разгрузил дорожную сеть и улучшил транспортную доступность Раменского округа.