Переход между станциями Быково и Удельной в Раменском построили досрочно

Между станциями Быково и Удельная в Раменском городском округе завершилось строительство подземного пешеходного перехода через железную дорогу. Новая конструкция соединила Южный проспект и улицу Интернациональную, обеспечив жителям более удобный маршрут.

По данным Министерства транспорта Московской области, движение по переходу открыли на четыре месяца раньше запланированного срока. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что переход важен для Раменского округа, так как улучшит транспортную доступность более чем для 1,5 тысяч человек.

Протяженность тоннельной части составила около 50 метров, а сам переход состоит из шести частей. Две секции были построены открытым способом, а остальные четыре — методом продавливания из-за близости железнодорожных путей.

Проект реализуется в рамках строительства путепровода, открытого в декабре 2024 года. Рядом с переходом создана комфортная пешеходная зона и благоустроена территория.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале по адресу: https://max.ru/mtdi_mo.