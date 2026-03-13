Подземный переход построят возле ж/д станции Удельная в Раменском в этом году

В Раменском округе близится к завершению строительство подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути между станциями Быково и Удельная. Новый тоннель свяжет Южный проспект с Интернациональной улицей.

Готовность объекта превышает 80%.

«Сейчас строители приступили к устройству потолков и устройству внутреннего освещения. Ежедневно на строительной площадке работает более 60 рабочих и восемь единиц техники», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Согласно условиям государственного контракта, полностью завершить строительство планируется в третьем квартале текущего года. При этом открыть переход для жителей намерены раньше — ориентировочно во втором квартале.

Новый подземный переход обеспечит безопасный путь через железнодорожные пути третьей линии Московских центральных диаметров. Длина тоннельной части составит примерно 50 метров. Объект оборудуют с учетом потребностей маломобильных пешеходов, а прилегающую территорию благоустроят.

Строительство перехода является частью крупного инфраструктурного проекта возле платформы Быково в рамках развития МЦД-3.

В декабре 2024 года там открыли путепровод, соединивший Южный проспект и Леволинейную улицу. Его запуск позволил снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и улучшить транспортную доступность Раменского округа.

Кроме того, благодаря новому объекту удалось обеспечить бесперебойное движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги, а автомобилистам больше не приходится ожидать очереди на железнодорожном переезде.