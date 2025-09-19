Подземный переход построят на Проектируемом проезде № 5208 в Ленинском округе

В Ленинском округе началось строительство подземного пешеходного перехода возле Проектируемого проезда 5208. Сейчас рабочие занимаются засыпкой фундамента для опор. Работы проводят в рамках третьего этапа реконструкции Каширского шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Параллельно ведутся работы по устройству дорожной одежды, разработке грунта, монтажу бортового камня на участке от съезда на Володарское шоссе до Белокаменного шоссе. Также в рамках третьего этапа ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона на съезде с А-105 на Каширское шоссе на въезде в дер. Апаринки, — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На этом этапе также планируют построить путепровод через трассу А-105 и еще один подземный переход в районе деревни Апаринки.

Следующий, четвертый этап, включает строительство крупной транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Здесь появятся дублеры и новые разворотные участки. Над Каширским шоссе построят путепровод длиной около 191 метра, который поможет перераспределить поток машин и сделать движение в сторону Москвы и области без светофоров.

Завершить оба этапа планируют в четвертом квартале 2026 года.