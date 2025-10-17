Подземный переход под МЦД-3 построят в Раменском

В округе продолжается реализация строительства подземного пешеходного перехода, который обеспечит связь между станциями Быково и Удельная, расположенными на линиях Московских центральных диаметров. Новый переход станет важным элементом транспортной инфраструктуры, соединив Южный проспект и улицу Интернациональную.

По информации, предоставленной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 40%. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул важность этого проекта для жителей округа. Он сообщил, что в настоящее время на строительной площадке активно ведется монтаж двух секций пешеходного перехода, которые возводятся открытым способом. Министр напомнил, что тоннельная часть объекта ранее была построена с использованием инновационной технологии продавливания четырех крупногабаритных секций. Этот метод был выбран из-за близости к действующим железнодорожным путям, что требовало минимизации воздействия на их работу и обеспечения безопасности движения поездов.

Параллельно с возведением основных конструкций строители приступили к обустройству входных групп и павильонов, расположенных со стороны Южного проспекта и улицы Интернациональной. Также рабочие активно занимаются монтажом деформационных швов и узлов изоляции. Протяженность тоннельной части пешеходного перехода составит порядка 50 метров. Проект предусматривает оборудование перехода с учетом потребностей маломобильных граждан. Завершение всех работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на третий квартал 2026 года.