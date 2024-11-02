Подводная лодка «Можайск» успешно прошла плановые учения в Балтийском море

Экипаж «Можайска» успешно провел торпедную стрельбу по условному противнику. Также моряки совершили подводное маневрирование, продемонстрировали навыки плавания в различных режимах и отработали уклонение от атак.

Затем подводники продолжили боевую подготовку в Балтийском море. Сейчас на «Можайск» водружен флаг «Подмосковье — это любовь». Его подарили активисты «Юнармии» из Можайска.

«Как и обещали, подмосковный флаг гордо развевается над водами Балтийской акватории», — сказал представитель экипажа подводной лодки «Можайск».

Отметим, что осенью ребята побывали в Санкт-Петербурге. Их лично пригласил командир экипажа подводной лодки «Можайск» Никита Булдыгин.

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